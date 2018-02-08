الجيش العراقى يضبط عددا من المتفجرات فى عملية أمنية غرب بغداد

الجيش العراقى يضبط عددا من المتفجرات فى عملية أمنية غرب بغدادالخميس، 08 فبراير 2018 06:07 م
الجيش العراقى
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت قيادة الفرقة السادسة فى الجيش العراقى اليوم الخميس ضبط عدد من المتفجرات والعبوات الناسفة خلال عملية أمنية شهدتها مناطق غرب بغداد.
وقال قائد الفرقة العميد الركن سعد محسن عريبى - وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "إن الفرقة شرعت فى تنفيذ حملة مداهمات بمنطقة الزيدان التابعة لقضاء أبوغريب غرب العاصمة بغداد"، لافتا إلى أنه تم العثور على مخزن أسلحة و30 عبوة ناسفة.
وأضاف عريبى، أن "المخزن يضم 3 صواريخ قاذفة ضد الدروع، و4 صواريخ قاذفة ضد الأشخاص، و 8 حشوة صاروخ قاذفة، وعبوتين ناسفتين، فضلا عن 4 مقذوفات نمساوية".
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