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الجيش العراقى يضبط عددا من المتفجرات فى عملية أمنية غرب بغداد

الخميس، 08 فبراير 2018 06:07 م
الجيش العراقى يضبط عددا من المتفجرات فى عملية أمنية غرب بغداد الجيش العراقى


بغداد (أ ش أ)
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أعلنت قيادة الفرقة السادسة فى الجيش العراقى اليوم الخميس ضبط عدد من المتفجرات والعبوات الناسفة خلال عملية أمنية شهدتها مناطق غرب بغداد.

وقال قائد الفرقة العميد الركن سعد محسن عريبى - وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "إن الفرقة شرعت فى تنفيذ حملة مداهمات بمنطقة الزيدان التابعة لقضاء أبوغريب غرب العاصمة بغداد"، لافتا إلى أنه تم العثور على مخزن أسلحة و30 عبوة ناسفة.

وأضاف عريبى، أن "المخزن يضم 3 صواريخ قاذفة ضد الدروع، و4 صواريخ قاذفة ضد الأشخاص، و 8 حشوة صاروخ قاذفة، وعبوتين ناسفتين، فضلا عن 4 مقذوفات نمساوية".

 


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