الجيش العراقى يضبط عددا من المتفجرات فى عملية أمنية غرب بغداد





بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة الفرقة السادسة فى الجيش العراقى اليوم الخميس ضبط عدد من المتفجرات والعبوات الناسفة خلال عملية أمنية شهدتها مناطق غرب بغداد.

وقال قائد الفرقة العميد الركن سعد محسن عريبى - وفقا لقناة (السومرية نيوز) - "إن الفرقة شرعت فى تنفيذ حملة مداهمات بمنطقة الزيدان التابعة لقضاء أبوغريب غرب العاصمة بغداد"، لافتا إلى أنه تم العثور على مخزن أسلحة و30 عبوة ناسفة.

وأضاف عريبى، أن "المخزن يضم 3 صواريخ قاذفة ضد الدروع، و4 صواريخ قاذفة ضد الأشخاص، و 8 حشوة صاروخ قاذفة، وعبوتين ناسفتين، فضلا عن 4 مقذوفات نمساوية".