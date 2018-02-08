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الخميس، 08 فبراير 2018 09:04 ص
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الجيش التركى يقصف مدرسة ومحطة مياه فى عفرين السورية

الخميس، 08 فبراير 2018 12:01 ص
الجيش التركى يقصف مدرسة ومحطة مياه فى عفرين السورية عمليات عفرين


(أ ش أ)
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قال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردى نورى محمود إن القوات التركية قصفت مدرسة ابتدائية ومحطة للمياه فى عفرين شمال غربى سوريا .

وأضاف محمود - حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية، أن القوات التركية وحلفاءها من المعارضة السورية المسلحة ألحقوا الضرر بمحطة المياه الرئيسية التى تخدم مدينة عفرين، لافتا إلى أن الفنيين يحاولون إصلاح الضرر فى منشأة معالجة وضخ المياه، بعدما أخرجها القصف المدفعى عن الخدمة.

وأوضح المتحدث أن القصف أصاب أيضا مدرسة ابتدائية فى قرية ميدانكى قبل ذلك بيوم دون أن يوقع قتلى أو جرحى.

وشنت أنقرة عملية جوية وبرية شاملة الشهر الماضى ضد وحدات حماية الشعب الكردية فى عفرين الواقعة على امتداد حدودها، لتفتح جبهة جديدة فى الحرب السورية المتعددة الأطراف التى اقتربت من عامها الثامن.

 


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مدرسة

عفرين

سوريا

اخبار سوريا



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حاتم

كل شئ وله آخر

الله اكبر على كل ظالم

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