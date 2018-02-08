الجمعية الفلكية: القمر بالتربيع الأخير وينهى 3 أرباع مداره حول الأرض





كتب محمود راغب

يصل القمر اليوم الخميس إلى مرحلة التربيع الأخير بسماء الوطن العربى ويكون قد قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمرسوف يشرق ما بعد منتصف الليل ويصل أعلى نقطة بقبة السماء مع شروق الشمس ويبقى مشاهدا إلى يغرب عند الظهر.

وتابعت أنه من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل 4 أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من المحاق و التربيع الأول مرورا بالبدر المكتمل ومن ثم التربيع الأخير ويعود إلى المحاق مرة كل 29.5 يوم.

وأشارت إلى أن هذه الحركة تعنى أن القمر يتحرك سريعا عبر السماء ، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر أكثر من 12 درجة وهذا يجعل القمر يظهر ويختفى متأخرا بحوالى ساعة فى كل يوم .

وكشفت أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس فى قبة السماء إلى أن يصبح القمر فى مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه فى المحاق لشهر جمادى الثانى 1439 .