"التعليم": لجان لمتابعة المدارس الخاصة والدولية التي أثيرت شكاوى حولها





كتب محمود طه حسين

صرح أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه فى إطار ما صدر من تعليمات بتكثيف المتابعة على المدارس الخاصة التى أثيرت مؤخرًا بشأنها شكاوى من جانب أولياء الأمور تتعلق بأى من جوانب العمل، فقد تقرر بعد إعداد خطة العمل فى ضوء التعليمات الصادرة تفعيل أعمال لجان المتابعة والإشراف على سائر المدارس الخاصة والدولية بدءًا من الأحد القادم تحت إشراف الوزارة، والتى تهيب بالكافة ضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة.

وفي هذا السياق تهيب الوزارة بإدارة المدرسة الأمريكية الدولية بفرعيها بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، وكذلك مدرسة القرية الذكية التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال تحديد مصروفات التعليم أو النشاط حرصًا على الالتزام بأحكام القوانين ودرءًا للمسئولية القانونية، كما تؤكد على أولياء الأمور عدم الانسياق وراء أى ادعاء يخالف ما سبق.