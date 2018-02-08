video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 فبراير 2018 09:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحرير الفلسطينية: نطالب بريطانيا لعب دور إيجابى فى إنهاء احتلال إسرائيل

الخميس، 08 فبراير 2018 06:40 م
التحرير الفلسطينية: نطالب بريطانيا لعب دور إيجابى فى إنهاء احتلال إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلى


رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى الحكومة البريطانية إلى لعب دور إيجابى وبنّاء فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وأن تعمل بشكل قانونى وسياسى وأخلاقى لتصحيح الظلم التاريخى الذى لحق بالشعب الفلسطينى، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وقالت عشراوي، لدى لقائها القنصل البريطانى العام، فيليب هول -" إن الولايات المتحدة تقرر من جانب واحد الإجحاف بقضايا الحل الدائم، وتقوّض العملية السلمية وحل الدولتين، وتشجع أكثر العناصر عدوانية وتطرفا ومعارضة للسلام فى إسرائيل " .

وقدمت عشراوى عرضا للأوضاع السياسية الراهنة والتحديات الكبيرة التى تواجهها العملية السياسية ، نتيجة تواصل الانتهاكات الإسرائيلية، وإمعانها فى القضاء على احتمالات السلام من خلال تعميق الاستيطان وازدياد وتيرة النهب المنظّم للأرض الفلسطينية، مستغلة صمت المجتمع الدولى والدعم الأمريكى الأعمى لها، ناهيك عن شرعنة إجراءاتها الاحتلالية المنفردة والتى تنهى أية آمال بإيجاد تسوية سياسية للصراع على الأرض .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال القدس

آليات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل فى أراضى الفلسطينيين جنوب قطاع غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

اسرائيل

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة