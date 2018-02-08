التحرير الفلسطينية: نطالب بريطانيا لعب دور إيجابى فى إنهاء احتلال إسرائيل





رام الله (أ ش أ)

دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى الحكومة البريطانية إلى لعب دور إيجابى وبنّاء فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، وأن تعمل بشكل قانونى وسياسى وأخلاقى لتصحيح الظلم التاريخى الذى لحق بالشعب الفلسطينى، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

وقالت عشراوي، لدى لقائها القنصل البريطانى العام، فيليب هول -" إن الولايات المتحدة تقرر من جانب واحد الإجحاف بقضايا الحل الدائم، وتقوّض العملية السلمية وحل الدولتين، وتشجع أكثر العناصر عدوانية وتطرفا ومعارضة للسلام فى إسرائيل " .

وقدمت عشراوى عرضا للأوضاع السياسية الراهنة والتحديات الكبيرة التى تواجهها العملية السياسية ، نتيجة تواصل الانتهاكات الإسرائيلية، وإمعانها فى القضاء على احتمالات السلام من خلال تعميق الاستيطان وازدياد وتيرة النهب المنظّم للأرض الفلسطينية، مستغلة صمت المجتمع الدولى والدعم الأمريكى الأعمى لها، ناهيك عن شرعنة إجراءاتها الاحتلالية المنفردة والتى تنهى أية آمال بإيجاد تسوية سياسية للصراع على الأرض .