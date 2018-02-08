التحالف الدولى: 2 % من الأراضى السورية خاضعة لـ " داعش " وتشكل تهديدا

التحالف الدولى: 2 % من الأراضى السورية خاضعة لـ " داعش " وتشكل تهديداالخميس، 08 فبراير 2018 06:12 م
التحالف الدولى
واشنطن (أ ش أ)
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أكدت قوات التحالف الدولى بقيادة واشنطن ، اليوم الخميس ، أن 2% من الأراضى فى سوريا خاضعة لتنظيم "داعش" الإرهابى ومازالت تشكل تهديدا.
وقال المتحدث باسم التحالف الدولى الكولونيل رايان ديلون ـ فى مقابلة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن التنظيم يتواجد حاليا فى محيط البوكمال والميادين وعلى الحدود الشمالية الشرقية.
وأوضح أن التنسيق مع روسيا مهم للغاية لتفادى أى اشتباك ، وتابع "لا ننتظر ضوء أخضر من الروس للدفاع عن أنفسنا".
وأشار الى أن عملية عفرين تشتت الجهود عن محاربة تنظيم " داعش" الإرهابى ، مضيفا " لا نريد تكرار سيناريو اليوم فى منبج مع الأتراك"، مؤكدا ان التحالف يواصل دعم قوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة.
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