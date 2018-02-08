التحالف الدولى: 2 % من الأراضى السورية خاضعة لـ " داعش " وتشكل تهديدا





واشنطن (أ ش أ)

أكدت قوات التحالف الدولى بقيادة واشنطن ، اليوم الخميس ، أن 2% من الأراضى فى سوريا خاضعة لتنظيم "داعش" الإرهابى ومازالت تشكل تهديدا.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولى الكولونيل رايان ديلون ـ فى مقابلة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن التنظيم يتواجد حاليا فى محيط البوكمال والميادين وعلى الحدود الشمالية الشرقية.

وأوضح أن التنسيق مع روسيا مهم للغاية لتفادى أى اشتباك ، وتابع "لا ننتظر ضوء أخضر من الروس للدفاع عن أنفسنا".

وأشار الى أن عملية عفرين تشتت الجهود عن محاربة تنظيم " داعش" الإرهابى ، مضيفا " لا نريد تكرار سيناريو اليوم فى منبج مع الأتراك"، مؤكدا ان التحالف يواصل دعم قوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة.