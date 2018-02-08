التحالف الدولى ينفذ ضربات جوية ضد قوات موالية لسوريا

التحالف الدولى ينفذ ضربات جوية ضد قوات موالية لسورياالخميس، 08 فبراير 2018 01:04 ص
هجوم فى سوريا- أرشيفية
(رويترز)
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قال التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش، الأربعاء، إنه نفذ ضربات جوية ضد "قوات موالية للنظام السوري" لقيامها بهجوم غير مبرر على مقر قيادة قوات سوريا الديمقراطية.
وقال التحالف فى بيان إن قواته كانت متمركزة مع قوات سوريا الديمقراطية، وهى تحالف من فصائل فى شمال وشرق سوريا، خلال هجوم وقع على مسافة ثمانية كيلومترات شرقى الخط الفاصل لمنطقة خفض التصعيد عند نهر الفرات.
وأضاف البيان "نفذ التحالف ضربات ضد القوات المهاجمة دفاعا عن التحالف والقوات الشريكة وردا على العمل العدوانى الذى استهدف شركاء فى مهمة التحالف الدولى لهزيمة داعش".
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