البورصة تخسر 8.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى بتراجع بنسبة1%الخميس، 08 فبراير 2018 09:14 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 8.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 852.501 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 1% عن الأسبوع الماضى.
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 472.432 مليار جنيه إلى 466.269 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة تراجع 1.3%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 198.815 مليار جنيه إلى 195.812 مليار جنيه بنسبة تراجع 1.5%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 671.247 مليار جنيه إلى 662.081 مليار جنيه بنسبة تراجع 1.4%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 2186 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 2009 ألف سند تقريباً.
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