video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 فبراير 2018 06:42 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك المركزى: انخفاض معدل التضخم إلى 14% فى يناير 2018

الخميس، 08 فبراير 2018 03:42 م
البنك المركزى: انخفاض معدل التضخم إلى 14% فى يناير 2018 طارق عامر - محافظ البنك المركزى المصرى


كتب - أحمد يعقوب
إضافة تعليق

أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى نحو 14.35%، فى شهر يناير 2018، مقارنة بـ19.86% فى شهر ديسمبر 2017.
 
وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ 0.17%، فى شهر يناير 2018، مقارنة بـ0.37% فى شهر ديسمبر 2017.
 
ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
 
 
 

إضافة تعليق

البنك المركزى المصرى

طارق عامر

الجنيه

مضاربات

اخبار الاقتصاد المصرى اليوم

التضخم



لا تفوتك
السيسي ينتصر لعمال اليومية.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين دون فائدة (فيديو وصور)

السيسي ينتصر لعمال اليومية.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين دون فائدة (فيديو وصور)

المتحدث العسكرى: ضبط "لنش" بحمولة سجائر مسرطنة.. وإنقاذ 12 سائحا بالغردقة

المتحدث العسكرى: ضبط "لنش" بحمولة سجائر مسرطنة.. وإنقاذ 12 سائحا بالغردقة

الأهداف الخمسة للأهلى والمقاولون فى مباراة الليلة ببتروسبورت.. الأحمر يتطلع لمواصلة الانتصارات والتربع على القمة.. الحفاظ على لقب الأفضل دفاعاً وهجوماً.. البدرى يتحدى لعنة الإجهاد.. و"عودة" يسعى لإيقاف الأحمر

الأهداف الخمسة للأهلى والمقاولون فى مباراة الليلة ببتروسبورت.. الأحمر يتطلع لمواصلة الانتصارات والتربع على القمة.. الحفاظ على لقب الأفضل دفاعاً وهجوماً.. البدرى يتحدى لعنة الإجهاد.. و"عودة" يسعى لإيقاف الأحمر

امتحانات الثانوية العامة تقترب.. "التعليم" تنتهى من تشكيل لجان واضعى الاختبارات.. جهات رقابية تجرى مقابلات للمرشحين.. وضع الأسئلة فى جهة سيادية.. 4 نماذج للامتحان بكل مادة.. وتجهيز 3 اختبارات استرشادية للطلاب

امتحانات الثانوية العامة تقترب.. "التعليم" تنتهى من تشكيل لجان واضعى الاختبارات.. جهات رقابية تجرى مقابلات للمرشحين.. وضع الأسئلة فى جهة سيادية.. 4 نماذج للامتحان بكل مادة.. وتجهيز 3 اختبارات استرشادية للطلاب

الأرصاد: بدء انكسار الموحة الحارة الأحد المقبل.. وأمطار على القاهرة الثلاثاء

الأرصاد: بدء انكسار الموحة الحارة الأحد المقبل.. وأمطار على القاهرة الثلاثاء

شاهد فى دقيقة.. 3 فراعنة بقائمة أفضل الهدافين العرب فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. 3 فراعنة بقائمة أفضل الهدافين العرب فى الدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة