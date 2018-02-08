البنك الأهلى المصرى يعلن عن فرص عمل لخريجى 5 تخصصات.. تعرف على التفاصيل

البنك الأهلى المصرى يعلن عن فرص عمل لخريجى 5 تخصصات.. تعرف على التفاصيلالخميس، 08 فبراير 2018 01:10 م
البنك الأهلى
كتب أحمد يعقوب
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أعلن البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى مصر، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن فرص عمل لخريجى 5 تخصصات جامعية هى التجارة وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب وهندسة الحاسبات والحقوق.
وينشر "اليوم السابع" التفاصيل الخاصة بفرص العمل.
فرص عمل بالبنك الأهلى
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عدد الردود 0
بواسطة:
hema
ليه التقدير جيد و السن 28 سنه... ؟؟؟ !!! ؟؟؟
الشباب الذى تقديره مقبول محكوم عليه أنه لا يعمل فى البنوك أبدا... !!! و لماذا لا يكون السن 30 عام؟