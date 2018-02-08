البنك الأهلى المصرى يعلن عن فرص عمل لخريجى 5 تخصصات.. تعرف على التفاصيل





كتب أحمد يعقوب

أعلن البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى مصر، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن فرص عمل لخريجى 5 تخصصات جامعية هى التجارة وإدارة الأعمال وعلوم الحاسب وهندسة الحاسبات والحقوق.

وينشر "اليوم السابع" التفاصيل الخاصة بفرص العمل.