video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 فبراير 2018 09:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البنتاجون عقب الاشتباك مع الحكومة السورية: لا نسعى لصراع مع النظام

الخميس، 08 فبراير 2018 07:14 م
البنتاجون عقب الاشتباك مع الحكومة السورية: لا نسعى لصراع مع النظام وزير الدفاع الأمريكى ماتيس


رويترز
إضافة تعليق

أعلن البنتاجون الأمريكى، اليوم الخميس، عقب الاشتباك مع قوات موالية للحكومة السورية، أنه لا يسعى لصراع مع النظام. 

ووصف السفير الروسى لدى الأمم المتحدة الهجوم الذى نفذه التحالف بقيادة الولايات المتحدة على قوات مؤيدة للحكومة السورية بأنه "مؤسف" وقال إنه سيثير الأمر خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولى لبحث الوضع الإنسانى فى سوريا اليوم الخميس.

وقال السفير فاسيلي نيبينزيا للصحفيين "هذا أمر مؤسف للغاية، سنثير تلك المسألة وسنطالب بتفسير لما حدث"، وأضاف أنه لا يعتقد أن أى روسى كان فى المنطقة عندما حدث الهجوم.

واعتبرت وزارة الخارجية السورية الخميس، أن غارات التحالف الدولى التى استهدفت مقاتلين موالين للقوات الحكومية فى محافظة دير الزور فى شرق البلاد هى بمثابة "جريمة حرب".

ووجهت الخارجية السورية رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولى اعتبرت فيها أن "هذا العدوان الجديد الذى يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، يؤكد طبيعة النوايا الأمريكية الدنيئة ضد سيادة سوريا ووحدة أرضها وشعبها".

وكان مصدر عسكرى رسمى أمريكى تحدث عن سقوط مئة قتيل جراء غارات التحالف ليل الاربعاء الخميس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مشرعو الاتحاد الأوروبى يستنكرون التدخل العسكرى التركى شمالى سوريا

روسيا: هجوم التحالف الدولى على سوريا "مؤسف"

البنتاجون

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة