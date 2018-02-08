البنتاجون عقب الاشتباك مع الحكومة السورية: لا نسعى لصراع مع النظام





رويترز

أعلن البنتاجون الأمريكى، اليوم الخميس، عقب الاشتباك مع قوات موالية للحكومة السورية، أنه لا يسعى لصراع مع النظام.

ووصف السفير الروسى لدى الأمم المتحدة الهجوم الذى نفذه التحالف بقيادة الولايات المتحدة على قوات مؤيدة للحكومة السورية بأنه "مؤسف" وقال إنه سيثير الأمر خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولى لبحث الوضع الإنسانى فى سوريا اليوم الخميس. وقال السفير فاسيلي نيبينزيا للصحفيين "هذا أمر مؤسف للغاية، سنثير تلك المسألة وسنطالب بتفسير لما حدث"، وأضاف أنه لا يعتقد أن أى روسى كان فى المنطقة عندما حدث الهجوم.

واعتبرت وزارة الخارجية السورية الخميس، أن غارات التحالف الدولى التى استهدفت مقاتلين موالين للقوات الحكومية فى محافظة دير الزور فى شرق البلاد هى بمثابة "جريمة حرب".

ووجهت الخارجية السورية رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولى اعتبرت فيها أن "هذا العدوان الجديد الذى يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، يؤكد طبيعة النوايا الأمريكية الدنيئة ضد سيادة سوريا ووحدة أرضها وشعبها".

وكان مصدر عسكرى رسمى أمريكى تحدث عن سقوط مئة قتيل جراء غارات التحالف ليل الاربعاء الخميس.