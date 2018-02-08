video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 فبراير 2018 06:42 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البترول: نجاح تشغيل وحدة الأمين الجديدة بـ"سيدبك" باستثمارات 27 مليون دولار

الخميس، 08 فبراير 2018 03:22 م
البترول: نجاح تشغيل وحدة الأمين الجديدة بـ"سيدبك" باستثمارات 27 مليون دولار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية


كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تشغيل وحدة الأمين الجديدة بشركة سيدبك للمساهمة فى إزالة الاختناقات بمصنع الإيثيلين وإعادة تشغيل المصنع بالطاقة القصوى وذلك بتكلفة استثمارية 27 مليون دولار .

جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، الذى أشار إلى أنه قد تم تشغيل الوحدة الجديدة بنجاح وبدون أى إيقاف لمصانع الشركة، مشيرا إلى الدور الإيجابى والفعال لوزارة البترول فى تنفيذ وتشغيل وحدة الأمين الجديدة التى من المتوقع أن تعيد سيدبك إلى طاقتها القصوى.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة سيدبك كانت قد قررت إنشاء وحدة أمين جديدة تستوعب الزيادة فى نسبة ثانى أكسيد الكربون فى خليط التغذية وقامت شركة (CB&I  LUMMUS) بتصميم الوحدة الجديدة وشركة Thyssenkrupp كمقاول عام للوحدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البترول يبحث مع عادل الصقر الإعداد للمؤتمر العربى الدولى للثروة المعدنية

وزير البترول: 51 مليار جنيه إجمالى قيمة دعم الوقود خلال 6 أشهر

البترول

وزارة البترول

اخبار البترول

شركه سيدبك

وزير البترول

طارق الملا



لا تفوتك
السيسي ينتصر لعمال اليومية.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين دون فائدة (فيديو وصور)

السيسي ينتصر لعمال اليومية.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين دون فائدة (فيديو وصور)

المتحدث العسكرى: ضبط "لنش" بحمولة سجائر مسرطنة.. وإنقاذ 12 سائحا بالغردقة

المتحدث العسكرى: ضبط "لنش" بحمولة سجائر مسرطنة.. وإنقاذ 12 سائحا بالغردقة

الأهداف الخمسة للأهلى والمقاولون فى مباراة الليلة ببتروسبورت.. الأحمر يتطلع لمواصلة الانتصارات والتربع على القمة.. الحفاظ على لقب الأفضل دفاعاً وهجوماً.. البدرى يتحدى لعنة الإجهاد.. و"عودة" يسعى لإيقاف الأحمر

الأهداف الخمسة للأهلى والمقاولون فى مباراة الليلة ببتروسبورت.. الأحمر يتطلع لمواصلة الانتصارات والتربع على القمة.. الحفاظ على لقب الأفضل دفاعاً وهجوماً.. البدرى يتحدى لعنة الإجهاد.. و"عودة" يسعى لإيقاف الأحمر

امتحانات الثانوية العامة تقترب.. "التعليم" تنتهى من تشكيل لجان واضعى الاختبارات.. جهات رقابية تجرى مقابلات للمرشحين.. وضع الأسئلة فى جهة سيادية.. 4 نماذج للامتحان بكل مادة.. وتجهيز 3 اختبارات استرشادية للطلاب

امتحانات الثانوية العامة تقترب.. "التعليم" تنتهى من تشكيل لجان واضعى الاختبارات.. جهات رقابية تجرى مقابلات للمرشحين.. وضع الأسئلة فى جهة سيادية.. 4 نماذج للامتحان بكل مادة.. وتجهيز 3 اختبارات استرشادية للطلاب

الأرصاد: بدء انكسار الموحة الحارة الأحد المقبل.. وأمطار على القاهرة الثلاثاء

الأرصاد: بدء انكسار الموحة الحارة الأحد المقبل.. وأمطار على القاهرة الثلاثاء

شاهد فى دقيقة.. 3 فراعنة بقائمة أفضل الهدافين العرب فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. 3 فراعنة بقائمة أفضل الهدافين العرب فى الدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة