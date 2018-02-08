البترول: نجاح تشغيل وحدة الأمين الجديدة بـ"سيدبك" باستثمارات 27 مليون دولار





كتب أحمد أبو حجر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تشغيل وحدة الأمين الجديدة بشركة سيدبك للمساهمة فى إزالة الاختناقات بمصنع الإيثيلين وإعادة تشغيل المصنع بالطاقة القصوى وذلك بتكلفة استثمارية 27 مليون دولار .

جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، الذى أشار إلى أنه قد تم تشغيل الوحدة الجديدة بنجاح وبدون أى إيقاف لمصانع الشركة، مشيرا إلى الدور الإيجابى والفعال لوزارة البترول فى تنفيذ وتشغيل وحدة الأمين الجديدة التى من المتوقع أن تعيد سيدبك إلى طاقتها القصوى.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة سيدبك كانت قد قررت إنشاء وحدة أمين جديدة تستوعب الزيادة فى نسبة ثانى أكسيد الكربون فى خليط التغذية وقامت شركة (CB&I LUMMUS) بتصميم الوحدة الجديدة وشركة Thyssenkrupp كمقاول عام للوحدة.