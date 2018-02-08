"الإعلاميين" ناعية طارق عبد المجيد: فقدنا إعلاميا قديرا أثرى العمل الإذاعى والتليفزيونى

"الإعلاميين" ناعية طارق عبد المجيد: فقدنا إعلاميا قديرا أثرى العمل الإذاعى والتليفزيونىالخميس، 08 فبراير 2018 03:58 م
حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين
كتب محمد السيد
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نعى حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين ومجلس النقابة، الإعلامى طارق عبد المجيد الذى وافته المنية صباح اليوم إثر وعكة صحية ، قائلاً :"فقدنا إعلاميا قديرا أثرى المجال الإذاعى والتليفزيونى بمهنيته ، من خلال عمله مذيعاً بإذاعة القاهرة الكبرى ثم قارئً للنشرات الإخبارية بالقناة الثالثة، و قدم الراحل برنامج "ريبورتاج" وبرامج أخرى، إلى أن تقلد منصب نائب رئيس القناة الثالثة".
وعبر الكنيسى ومجلس النقابة فى بيان لهم عن خالص تعازيهم لزوجته الزميلة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، داعين المولى عز وجل أن يرحمه و يُلهم أهله الصبر والسلوان.
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