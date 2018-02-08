الإعدام شنقا لـ 3 عاطلين قتلوا موظفا لسرقته فى المنوفية





المنوفية _ محمد فتحي

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، وبعضوية المستشار علاء حسن سمير، والمستشار أسامة عدس بالإعدام شنقا على " مجدى ر"،"محمد س"،"محمد س"، عاطلين وذلك لقيامهم بقتل نبيل محمد على شعلان لسرقته.

كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور على جثة نبيل شعلان ومقيم بمركز قويسنا، ووضع خطة محكمة بنودها وضع أكمنة على جميع المداخل وانتشار المخبرين السريين وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "مجدى ر" ،"محمد س" ،"محمد س"، عاطلين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بغرض السرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.