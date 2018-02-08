الإحصاء: مصر تستورد دمى وبالونات ولعب أطفال بـ16.9 مليون دولار خلال 8 أشهر

الإحصاء: مصر تستورد دمى وبالونات ولعب أطفال بـ16.9 مليون دولار خلال 8 أشهرالخميس، 08 فبراير 2018 06:00 ص
لعب أطفال- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استيراد الدولة لدمى سواء معدة للزينة أو على صورة ملابس وبالونات ولعب أطفال بقيمة تجاوزت 16.9 مليون دولار خلال 8 أشهر.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن الجهاز حول تفاصيل واردات مصر خلال الفترة من يناير – أغسطس 2017، حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية له، استوردت الدولة أيضاً ألعاب فيديو وأصناف لاحتفالات أعياد الميلاد بنحو 4.4 مليون دولار.
وتضمنت واردات مصر فى تلك الفترة أيضاً، استيراد أدوات رياضية متنوعة بين زلاجات للتزحلق على الجليد وكرات للتنس والطاولة ومضارب وصنانير وعصى للجولف وغيرها من الأدوات بقيمة تجاوزت 21.9 مليون دولار.
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