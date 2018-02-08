الأوقاف: دورات لتدريب الأئمة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا

الأوقاف: دورات لتدريب الأئمة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العلياالخميس، 08 فبراير 2018 03:16 م
وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد الشيخ أحمد تركى، مدير عام تدريب الأوقاف، أن دورات تدريب الأوقاف هى تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، فى إطار جهود مواجهة الإرهاب.
وأضاف خلال اختتام دورة الأمن القومى، وحروب الجيل الرابع لأئمة وزارة الأوقاف المتميزين، بحضور لواء أركان حرب صفوت صادق الديب، واللواء بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطنى، أن الائمة هم كتائب النور كما قال الرئيس السيسى وذلك لدعمهم فى مواجهة الإرهاب.
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