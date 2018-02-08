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"الأطباء العرب" يحذر من توقف مستشفيات غزة بسبب نقص المستلزمات الطبية

الخميس، 08 فبراير 2018 02:45 م
"الأطباء العرب" يحذر من توقف مستشفيات غزة بسبب نقص المستلزمات الطبية دكتور أسامة رسلان


كتبت أميرة شحاتة
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قال الدكتور أسامة رسلان، أمين اتحاد الأطباء العرب، إن هناك قلقا بسبب تدهور الوضع الصحى بقطاع غزة، وهو ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية وشيكة إن لم يتم التدخل بشكل سريع بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية خاصة أدوية الأمراض المزمنة.
 
وفى هذا السياق، رحبت الأمانة العامة بقرار الحكومة المصرية بفتح معبر رفح لمدة أسبوع وتدعو جامعة الدول العربية و منظمة الصحة العالمية و كافة المؤسسات الإنسانية بضرورة التدخل لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية والصحية بشكل عاجل.
 
 وحسب بيان اتحاد الأطباء العرب، فقد وصلت المؤشرات للأرصدة الصفرية من الأدوية إلى 45% من قائمة الأدوية الأساسية و16% من أصناف أخرى ستدخل ضمن تلك المؤشرات خلال أيام، ما لم يتم تدعيم تلك القوائم، والتي تعتبر مهمة وحيوية وضرورية في أقسام العمليات وحضانات الأطفال والعناية المركزة والمختبرات وأدوية التشنجات والصرع وأدوية السرطان وادوية الفشل الكلوي.
 
كما أنه مع زيادة ساعات الفصل للتيار الكهربائي عن المستشفيات يضاف عبء كبير وخطير على استمرارية الخدمات الطبية بسبب عدم توفر الوقود والسولار اللازم لتشغيل المولدات، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الخدمات الطبية أو عدم القدرة على تقديمها للمرضى بالشكل الطبيعي في العديد من المستشفيات والتي كان أولها توقف الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون بسبب نفاذ الوقود، كذلك الحال بالنسبة لمستشفى الدرة للأطفال والمهددة بالتوقف في خلال الساعات القليلة القادمة لنفس السبب.
 
 

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