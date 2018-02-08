الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة متأثرة بخسائر لقطاعى الطاقة والتكنولوجيا





رويترز

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الأربعاء بعد جلسة متقلبة، بفعل خسائر لأسهم قطاعى التكنولوجيا والطاقة، بينما هيأ المستثمرون أنفسهم لسوق أكثر تقلبا فى أعقاب تقلبات حادة فى الجلسات القليلة الماضية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 19.42 نقطة، أو 0.08 %، إلى 24893.35 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 13.48 نقطة، أو 0.50 %، ليغلق عند 2681.66 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 63.90 نقطة، أو 0.9 %، إلى 7051.98 نقطة.