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الأدوات المنزلية: يجب ألا يزيد معدل الفائدة لقروض المشروعات الصغيرة عن 10%

الخميس، 08 فبراير 2018 04:00 ص
الأدوات المنزلية: يجب ألا يزيد معدل الفائدة لقروض المشروعات الصغيرة عن 10% عبدالناصر الباز عضو شعبة الادوات المنزلية


كتب : حسام الشقويرى
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قالت شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية بالقاهرة، إن الأسواق تشهد حالة ركود غير مسبوقة ويجب أن تقوم الحكومة بحل وكسر هذا الركود، لأن الأسواق تعانى معاناة شديدة.

وقال عبدالناصر الباز عضو شعبة الادوات المنزلية، إن هناك عدة أمور يجب أن تتخذ لحل هذه الأزمة، ويعد أبرزها تخفيض سعر الفائدة فى البنوك إلى 10% وذلك ليقوم المواطنون بسحب الأموال المتكدسة بالبنوك وتشغيلها فى مجالات عديدة من تجارة وصناعة وخدمات.

وأضاف الباز فى بيان أنه يجب ألا يزيد معدل الفائدة للإقراض عن ١٠% حتى يستطيع الشباب إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، ويجب على البنوك أيضًا تسهيل شروط الإقراض فالأمر معقد جدا، ومن المهم تخفيض الدولار الجمركى إلى ١٢ جنيها حتى تنخفض أسعار السلع قليلاً ويستعيد الجنيه قدرا من قوته الشرائية، ويجب تعظيم دور الصناعة فى نفوس الشباب و إزالة اية معوقات تواجههم.

كما تقدمت الشعبة بعدة حلول أخرى للخروج من اخفاق السوق الحالية أهمها خلق فرص عمل جديدة وأفكار جديدة لتخفيض البطالة، وتنظيم القطاع الصناعى ومساعدته على جر قاطرة النمو الاقتصادى من خلال تذليل العقبات فى التراخيص الصناعية سواء فى المناطق الصناعية أو المناطق الصناعية والأقاليم والريف المصرى.

وأضاف الباز، انه يجب توفير الابحاث العلمية وربطها بالإنتاج والمصانع بما فى ذلك ربط الجامعات بسوق العمل وتوفير معلومات فنية بواسطة خريجى الجامعات وأساتذة الكليات المتخصصة، ورفع الجمارك عن المواد الخام والمستخدمة فى الانتاج لتوفير فرص للمصانع الصغيرة غير القادرة على الاستيراد.


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