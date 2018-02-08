الأحد.. الجامعة العربية تستضيف ورشة عمل حول الميثاق العربى لحقوق الإنسان





القاهرة (أ ش أ)

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الأحد المقبل، ورشة عمل تعريفية حول الميثاق العربى لحقوق الإنسان.

وقال السفير عدنان الخضير الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بالجامعة العربية - فى بيان اليوم الخميس، إن الورشة ستتناول، على مدى يومين، التعريف بالتطور التاريخى لمنظومة حقوق الإنسان العربية والمعاهدات الدولية، والآليات الدولية والإقليمية (مجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات)، والتعرف على معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية.

وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتى فى إطار التنسيق بين أمانة لجنة حقوق الإنسان العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل) ، ويحضرها عدد من موظفى الأمانة العامة والمندوبيات.

وأكد أن الورشة يتم تنفيذها على أساس منهج تفاعلى بين الفريق التدريبى والمشاركين، بما فى ذلك تقديم العروض وتنفيذ التمارين، وتهدف إلى وضع ما يتم تعلمه موضع التنفيذ، وبالتالى إكساب المشاركين معلومات متخصصة حول الميثاق العربى لحقوق الإنسان، ونشاط اللجنة منذ أن بدأت فى عام 2009 فى العام التالى لدخول الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز النفاذ، إلى جانب طبيعة عمل اللجنة والقائم بشكل أساسى على تلقى تقارير الدول الأطراف وفق أحكام الميثاق ومناقشتها وإصدار ملاحظات وتوصيات ختامية تهدف إلى معاونة الدول الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب أحكام الميثاق.

وأشار الخضير إلى أن عقد الورشة يأتى فى إطار تحقيق واحد من أهداف اللجنة الرئيسية وهو التعريف بالميثاق العربى لحقوق الإنسان وفقاً للخطة الاستراتيجية التى اعتمدتها فى عام 2014، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية التعريف ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وفى أن تكون هذه الثقافة والمعرفة متاحة للجميع وليس ثقافة نخب.