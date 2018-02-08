اعتقال 5 من عناصر الشرطة المكسيكية لاختطافهم شخصا العام الماضى





مكسيكو سيتى (أ ش أ)

قال الإدعاء العام فى المكسيك إنه تم اعتقال 5 من عناصر الشرطة؛ لاختطافهم شخصا فى نوفمبر الماضى.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن جريمة الاختطاف صنفت بأنها "اختفاء قسرى" لتواطؤ موظفون حكوميون فيها وعدم العثور على الضحية حتى الآن.

وأضاف الأدعاء العام المكسيكى - وفقا للشبكة - إن المشتبه بهم الخمسة ملتحقون بقوة الشرطة العاملة فى منتجع (فالى دى برافو) الراقى والذى يقع إلى الغرب من مكسيكو سيتى.

ويشار إلى أن هذه هى أول حادثة من نوعها فى ولاية مكسيكو الواقعة جنوبى البلاد.