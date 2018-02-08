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ارتفاع حصيلة وباء انفلونزا "أتش 1 إن 1" فى الإكوادور إلى 66 قتيلا

الخميس، 08 فبراير 2018 08:03 ص
ارتفاع حصيلة وباء انفلونزا "أتش 1 إن 1" فى الإكوادور إلى 66 قتيلا انفلونزا الطيور- أرشيفية


أ ف ب
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 أعلنت وزارة الصحة فى الإكوادور، الأربعاء، أن وباء أنفلونزا "أتش 1 أن 1" الذى يتفشى فى البلاد منذ 19 نوفمبر أدى إلى مقتل 66 شخصا فى هذا البلد حيث زاد عدد المصابين حتى اليوم عن 900 شخص.

وقال نائب وزير الصحة كارلوس دوران "نحن فى موسم الانفلونزا، بالدرجة الاولى من سلالة اتش 1 ان 1"، مشيرا إلى أنه حتى الثالث من فبراير تم تسجيل إصابة 931 شخصا بينهم 66 توفوا.

ولفت دوران إلى أنه من بين المتوفين الـ66 هناك ثلاثة أصيبوا بسلالة "اتش 3 ان 2" من هذا الفيروس والتى أُطلق عليها اسم "الانفلونزا الاسترالية".

 

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