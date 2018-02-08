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اجتماع لمؤسسة بكرة لينا بالأقصر لمناقشة الخطط المستقبلية لدعم الأهالى

الخميس، 08 فبراير 2018 10:30 م
اجتماع لمؤسسة بكرة لينا بالأقصر لمناقشة الخطط المستقبلية لدعم الأهالى اجتماع لمؤسسة بكرة لينا بالأقصر لمناقشة الخطط المستقبلية لدعم الأهالي


الأقصر – أحمد مرعى
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عقد أعضاء مؤسسة بكرة لينا بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، الاجتماع التنظيمى للمؤسسة بمركز الطود جنوب شرق المحافظة، وذلك بحضور كل أعضاء المؤسسة لمناقشة الخطط المستقبلية والمبادرات المختلفة للمؤسسة بقيادة عبد الرحيم جاد منسق مؤسسة بكره لينا بمحافظة الأقصر، وحمدى كريم منسق مساعد محافظة الأقصر.

 

حضر الاجتماع كل من الدكتور عبد الرحمن أحمد منسق الاتصال السياسي، وعفاف بكرى منسق لجنة التعليم، وعلاء عبد الحفيظ منسق لجنة البيئة، والدكتور حمدى مصطفى عضو المحافظة، ومحمود عبد الجليل منسق مالى وإداري، وعبد الله ياسين منسق البراعم والطلائع، ومحمود زيدان عضو المؤسسة.

 

وقال عبد الرحيم جاد إن الاجتماع واللقاء يعقد بصورة متكررة فى كل مدينة ومركز بالمحافظة، وذلك للقيام بتناول أهداف المؤسسة والتعريف بها، وكذلك الحديث عن المبادرات التى تم تنفيذها الفترة السابقة، بجانب الخطة المستقبلية للمؤسسة، موضحًا أنه تم الاتفاق بالاجتماعات السابقة على تعميم مبادرة شباب ضد الغلاء لتشمل كل ربوع المحافظة، وكذلك مواصلة مبادرة الكشف المبكر على مرضى فيروس C بعد نجاح المبادرة التى استهدفت عددًا من نجوع الأقصر، كما تم تكليف أمناء المراكز بضرورة الانتهاء من تشكيل أمانات القرى والنجوع بالمحافظة واختيار النماذج المميزه للمشاركة بفاعلية فى المبادرات التى سيتم تنفيذها.

 

وأكد منسق مؤسسة بكرة لينا بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المؤسسة تعمل ككيان واحد ومجموعة متكاملة وكل النجاح الذى تحقق خلال فترة قصيرة ينسب للكيان وليس لأفراد، مشيرًا أن المؤسسة تولى اهتمامًا خاصًا بقطاعى الصحة والتعليم بالإضافة للمشروعات الصغيرة لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المبادرات التى ستسهم فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالأقصر، مشددًا على أنه يجرى تنفيذ عدد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة فى إطار دور المؤسسة المجتمعى.

 

 

إجتماع لمؤسسة بكرة لينا بالأقصر لمناقشة الخطط المستقبلية لدعم الأهالي بمدينة الطود (1)
إجتماع لمؤسسة بكرة لينا بالأقصر

 

جانب من اجتماع مؤسسة بكرة لينا بمدينة الطود
جانب من اجتماع مؤسسة بكرة لينا بمدينة الطود

 


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