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إيران للغرب: اعملوا على نجاح الاتفاق النووى ثم استحداث مسائل أخرى

الخميس، 08 فبراير 2018 07:22 م
إيران للغرب: اعملوا على نجاح الاتفاق النووى ثم استحداث مسائل أخرى وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف


باريس (رويترز)
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قال عباس عراقجى نائب وزير الخارجية الإيرانى اليوم الخميس، إن على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين أن يضمنوا نجاح الاتفاق النووى الذى أبرم عام 2015 قبل المطالبة بالتفاوض بشأن مسائل أخرى مثل أنشطة إيران الإقليمية أو برنامجها للصواريخ الباليستية.

وقال عراقجى "الآن يطلبون من إيران الدخول فى مناقشات بشأن مسائل أخرى. إجابتنا واضحة، اعملوا على جعل (الاتفاق) تجربة ناجحة ثم نناقش مسائل أخرى".

وذكر أن سياسة الإدارة الأمريكية بشأن إيران "مدمرة" وتنتهك شروط الاتفاق مع القوى الدولية.

 


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