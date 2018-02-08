"إلحاق العمالة المصرية" تحذر المواطنين من وهم "عقود العراق"





كتب : حسام الشقويرى

حذرت شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة ، المواطنين الراغبين فى السفر للعمل بالخارج من "وهم" عقود وفرص عمل حالية بالعراق.

وصرح حمدى إمام رئيس الشعبة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ،أن هناك نشاطا ملحوظا تقوم به شركات وهمية غير مرخصة بتجميع جوازات سفر وأموال من مواطنين لخداعهم بفرص عمل وهمية بدولة العراق الشقيق.

وأكد "إمام" أن الشعبة تسعى جاهدة لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية، أولها العراق ولكن بعد التنسيق مع القنوات الرسمية وعلى رأسها الخارجية المصرية وسوف نعقد اجتماعا خلال أيام مع السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية لهذا الشأن.

وأوضح أن مؤتمر إعادة إعمار العراق والمنعقد بدولة الكويت خلال الفترة 12 - 14 فبراير الجارى ليس له أدنى علاقة بالعمالة المصرية أو غيرها فى هذه المرحلة، بل هو مؤتمر مخصص لطرح فرص المشاريع الاستثمارية للشركات العالمية الكبرى التى ترغب فى الاستثمار هناك - ولكننا نسعى لإيجاد سوق لعمالتنا المصرية هناك بعد إرساء تلك المشاريع الاستثمارية.