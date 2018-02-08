إعدام اثنين والسجن 15 سنة لشقيقهما لقتلهم شخصين والشروع فى قتل آخرين بسوهاج

إعدام اثنين والسجن 15 سنة لشقيقهما لقتلهم شخصين والشروع فى قتل آخرين بسوهاجالخميس، 08 فبراير 2018 03:18 م
هيئة المحكمة
سوهاج - عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، بإعدام المتهم "رؤوف.أ" وشقيقيه "يوسف"، كما عاقبت شقيقهما الثالث "عبد الله" بالسجن 15 عاما، لاتهامهم بقتل المجنى عليهما "شعبان.أ.م" و"عبد الحليم.أ"، كما شرعوا فى قتل "رفعت.أ.م" و"زياد .أ" أخذا بالثأر.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين، بأمانة سر ماجد أمين.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2016 بدائرة مركز ساقلتة، بعد تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا بإطلاق أعيرة نارية ناحية مركز ساقلتة، وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات مقتل المجنى عليه الأول "شعبان.أ" 45 سنة عامل و"عبد الحليم.أ" 40 سنة عامل، يقيم بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم، نتيجة إصابتهما بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وإصابة "رفعت" 42 سنة عامل، يقيم بذات الناحية بطلق نارى فى الأذن اليسرى، و"زياد" 17 سنة عامل يقيم فى سفلاق دائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم لمحكمة الجنايات، التى أصدرت قرارها السابق.
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