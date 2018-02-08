إصابة 5 أشخاص بحروق فى حريق بمزرعة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 4 أشخاص وطفلة بحروق من الدرجة الأولى والثانية فى مناطق متفرقة بالجسم، نتيجة حريق بمزرعة بجمعية الشرطة دائرة مركز القنطرة غرب.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد ابراهيم صدقى مأمور مركز القنطرة يفيد باشتعال النيران فى جزء من مزرعة بجمعية الشرطة دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، الذى أسفر عن إصابة كل من سالم إبراهيم سالم 58 عاما مزارع، مصاب بحروق من الدرجة الأولى والثانية فى الوجه واليدين، وإبراهيم سالم إبراهيم 27 عاما مصاب بحروق من الدرجة الأولى والثانية بالزراعين الأيمن والأيسر والساقين، وفاطمة سالم إبراهيم 27 عاما مصابة بحروق من الدرجة الاولى بالزراعين والساقين والوجه، وسعدية محمد محمد 26 عاما مصابة بحروق بالزراع الأيمن، والطفلة سجى إبراهيم سالم سنتان مصابة بحروق بالزراعين جميعهم مقيمين جمعية الشرطة دائرة مركز القنطرة غرب.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وأشرف على إسعاف وعلاج المصابين الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتور عاطف السماك مدير مستشفى الإسماعيلية العام والدكتور محمد إسماعيل نائب مدير مستشفى الإسماعيلية العام.

ومن جانبه، انتقل العميد أحمد عاصم مأمور قسم ثالث الإسماعيلية إلى مستشفى الإسماعيلية العام لسؤال المصابين وتحرير المحضر اللازم بأقوالهم للعرض على النيابة.