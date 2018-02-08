إصابة 3 أشخاص بينهم طفلين فى تصادم سيارتين بالمنوفية

حادث سيارة - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب ثلاثة أشخاص باصابات متفرقة بينهم طفلين فى حادث تصادم سيارة سوزوكى بأخرى أمام قرية النعناعية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية .
تلقت مديرية امن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال، مصاب إثر وقوع حادث تصادم سيارة سوزوكى بسيارة اخرى أمام قرية النعناعية بدائرة المركز .
بالانتقال الفورى والفحص تبين اصطدام السيارة سوزوكى رقم " م د س 6927 " باسم " على عصام حسن ، بسيارة أخرى، وأسفرت عن إصابة كلا من السائق، والطفل فريد رامى فريد بناحية قرية دروة بسحجات وكدمات، والطفلة " كنزى سمير عبدالحميد " بناحية قرية دروة بسحجات وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة الحقيقات .
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