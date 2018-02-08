video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 فبراير 2018 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص بينهم طفلين فى تصادم سيارتين بالمنوفية

الخميس، 08 فبراير 2018 03:38 م
إصابة 3 أشخاص بينهم طفلين فى تصادم سيارتين بالمنوفية حادث سيارة - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أصيب ثلاثة أشخاص باصابات متفرقة بينهم طفلين فى حادث تصادم سيارة سوزوكى بأخرى أمام قرية النعناعية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية . 
 
تلقت مديرية امن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال، مصاب إثر وقوع حادث تصادم سيارة سوزوكى بسيارة اخرى أمام قرية النعناعية بدائرة المركز .
بالانتقال الفورى والفحص تبين اصطدام السيارة سوزوكى رقم " م د س  6927 " باسم " على عصام حسن ، بسيارة أخرى، وأسفرت عن إصابة كلا من السائق، والطفل فريد رامى فريد بناحية قرية دروة بسحجات وكدمات، والطفلة " كنزى سمير عبدالحميد " بناحية قرية دروة بسحجات وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام . 
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة الحقيقات  .
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة سائق فى حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكى بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

حادث تصادم

اشمون



لا تفوتك
السيسي ينتصر لعمال اليومية.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين دون فائدة (فيديو وصور)

السيسي ينتصر لعمال اليومية.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين دون فائدة (فيديو وصور)

المتحدث العسكرى: ضبط "لنش" بحمولة سجائر مسرطنة.. وإنقاذ 12 سائحا بالغردقة

المتحدث العسكرى: ضبط "لنش" بحمولة سجائر مسرطنة.. وإنقاذ 12 سائحا بالغردقة

الأهداف الخمسة للأهلى والمقاولون فى مباراة الليلة ببتروسبورت.. الأحمر يتطلع لمواصلة الانتصارات والتربع على القمة.. الحفاظ على لقب الأفضل دفاعاً وهجوماً.. البدرى يتحدى لعنة الإجهاد.. و"عودة" يسعى لإيقاف الأحمر

الأهداف الخمسة للأهلى والمقاولون فى مباراة الليلة ببتروسبورت.. الأحمر يتطلع لمواصلة الانتصارات والتربع على القمة.. الحفاظ على لقب الأفضل دفاعاً وهجوماً.. البدرى يتحدى لعنة الإجهاد.. و"عودة" يسعى لإيقاف الأحمر

امتحانات الثانوية العامة تقترب.. "التعليم" تنتهى من تشكيل لجان واضعى الاختبارات.. جهات رقابية تجرى مقابلات للمرشحين.. وضع الأسئلة فى جهة سيادية.. 4 نماذج للامتحان بكل مادة.. وتجهيز 3 اختبارات استرشادية للطلاب

امتحانات الثانوية العامة تقترب.. "التعليم" تنتهى من تشكيل لجان واضعى الاختبارات.. جهات رقابية تجرى مقابلات للمرشحين.. وضع الأسئلة فى جهة سيادية.. 4 نماذج للامتحان بكل مادة.. وتجهيز 3 اختبارات استرشادية للطلاب

الأرصاد: بدء انكسار الموحة الحارة الأحد المقبل.. وأمطار على القاهرة الثلاثاء

الأرصاد: بدء انكسار الموحة الحارة الأحد المقبل.. وأمطار على القاهرة الثلاثاء

شاهد فى دقيقة.. 3 فراعنة بقائمة أفضل الهدافين العرب فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. 3 فراعنة بقائمة أفضل الهدافين العرب فى الدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة