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الخميس، 08 فبراير 2018 09:04 ص
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إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال القدس

الخميس، 08 فبراير 2018 05:04 ص
إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال القدس قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية


أ ش أ
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أصيب فتى فلسطينى (16 عاما)، بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى كفر عقب شمال القدس.

وقالت مصادر فى الهلال الأحمر الفلسطينى، إن الفتى أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات فى منطقة كفر عقب قرب مستوطنة "كخاف يعقوب".

وأضافت المصادر ذاتها أن الفتى أصيب بالرصاص الحى فى منطقة الوجه والصدر والفخذ، وأن حالته حرجة، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبى فى رام الله لتلقى العلاج.

من ناحية أخرى، دهس مستوطن إسرائيلى بسيارته، الأربعاء، مواطنا فلسطينيا يقود دراجة هوائية قرب بلدة عقربا جنوب نابلس.
وقال ضابط إسعاف فى بلدية عقربا، يوسف ديرية، إنه نقل المواطن عماد أبو غزالة (27 عاما)، من بلدة بيتا إلى المستشفى عقب دهسه من قبل مستوطن لدى ركوبه دراجة هوائية قرب عقربا.


وفى سياق آخر، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن حوالى 30 مواطنا أصيبوا، فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى على مدخل مدينة أريحا.
وبينت الجمعية أن 21 مواطنا أصيبوا بالرصاص المطاطي، نقلت منهم إصابتان إلى المستشفى، و9 إصابات بالغاز خلال المواجهات التى دارت على مدخل المدينة.
من ناحية أخرى، أفاد مصدر أمنى بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين معاذ كفاح عبد الهادى (11 عاما)، وعبد الرحمن منتصر عامر (12 عاما)، خلال تواجدهما فى منطقة قريبة من جدار الضم والتوسع.

 


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