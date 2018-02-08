إرسال فريق خبراء يابانى لتايوان للمساعدة فى عمليات البحث والإنقاذ عقب الزلزال





طوكيو (أ ش أ)

أرسلت الحكومة اليابانية فريقا من 7 خبراء فى مجال البحث والإنقاذ إلى تايوان للمساعدة فى إيجاد ناجين فى أعقاب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر والذى ضرب فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضى.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس، أن وزير شئون مجلس الوزراء اليابانى يوشيهيديه سوغا أخبر الصحفيين أن الفريق يضم أعضاء من وزارة الخارجية ووكالة الشرطة القومية.

وقال سوغا إن جهود الإنقاذ فى الساعات الــ 72 الأولى بعد وقوع أى هزة مهمة للغاية، معربًا عن أمله فى أن تقود أنشطة الفريق إلى إنقاذ حياة مزيد من الأشخاص.

كما بعث رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبيه برسالة تعزية إلى الرئيسة التايوانية تساى إينغ وين.

وجاء فى الرسالة أن الشعب اليابانى يتذكر الدعم الذى تلقاه من شعب تايوان فى أعقاب كارثة زلزال وتسونامى عام 2011 فى شرقى اليابان، كما أعرب آبيه عن رغبة اليابان فى تقديم جميع أنواع المساعدات اللازمة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذى ضرب بالقرب من الساحل الشرقى لتايوان إلى 9 قتلى و260 مصابا.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس، أنه لا يزال 62 شخصا فى عداد المفقودين عقب الزلزال الذى ضرب البلاد أول أمس الثلاثاء، وبلغت قوته 4ر6 درجة على مقياس ريختر، والذى تسبب فى حدوث أضرار مادية على نطاق واسع.

وتعد مدينة "هوالين" الأكثر تضررا جراء الهزة الأرضية، فيما قامت السلطات التايوانية بإغلاق المدارس والمكاتب الحكومية أمس الأربعاء وحثت المواطنين على البقاء بعيدا عن منازلهم المتضررة.

يشار إلى أن زلزالا جديدا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الشرقى للبلاد أمس الأربعاء فى نفس المنطقة التى تعرضت لزلزال الثلاثاء.