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إحباط تهريب قطع أثرية فرنسية بميناء دمياط

الخميس، 08 فبراير 2018 04:08 م
إحباط تهريب قطع أثرية فرنسية بميناء دمياط ميناء دمياط - أرشيفية


دمياط عبده عبد البارى
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تمكن مركز الوحدات الأثرية بميناء دمياط ، من ضبط قطع أثرية ملكية فرنسية داخل حاوية 40 قدم قادمة من فرنسا وارد ميناء دمياط ، وذلك قبل إعادة تهريبها إلى الخارج .
 
وتمكن رجال الأمن من ضبط محاولة تهريب القطع الأثرية، ومصادرتها لصالح وزارة الآثار بموجب القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 .
 
جار حصر القطع وتحرير محضر بالواقعة . 

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