إحباط تهريب قطع أثرية فرنسية بميناء دمياط





دمياط عبده عبد البارى

تمكن مركز الوحدات الأثرية بميناء دمياط ، من ضبط قطع أثرية ملكية فرنسية داخل حاوية 40 قدم قادمة من فرنسا وارد ميناء دمياط ، وذلك قبل إعادة تهريبها إلى الخارج .

وتمكن رجال الأمن من ضبط محاولة تهريب القطع الأثرية، ومصادرتها لصالح وزارة الآثار بموجب القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 .

جار حصر القطع وتحرير محضر بالواقعة .