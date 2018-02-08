إحباط تهريب قطع أثرية فرنسية بميناء دمياط

ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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تمكن مركز الوحدات الأثرية بميناء دمياط ، من ضبط قطع أثرية ملكية فرنسية داخل حاوية 40 قدم قادمة من فرنسا وارد ميناء دمياط ، وذلك قبل إعادة تهريبها إلى الخارج .
وتمكن رجال الأمن من ضبط محاولة تهريب القطع الأثرية، ومصادرتها لصالح وزارة الآثار بموجب القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 .
جار حصر القطع وتحرير محضر بالواقعة .
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