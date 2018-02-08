أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا يجتمعون على هامش مؤتمر ميونخ

أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا يجتمعون على هامش مؤتمر ميونخالخميس، 08 فبراير 2018 08:16 م
مؤتمر ميونخ للأمن
كييف (أ ش أ)
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تستعد أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا للاجتماع على هامش مؤتمر الأمن فى ميونخ الأسبوع القادم لبحث الصراع فى شرقى أوكرانيا.
وقال رئيس المؤتمر ميونخ فولفجانج ايشينجر اليوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة انباء يوكرينفورم الأوكرانية - "إن كبار المسئولين من الدول الأربع سيشاركون فى الاجتماع الرفيع المستوى بمن فيهم الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف".
وتجتمع الدول الأربع بانتظام فى ما يسمى "إطار نورماندى" منذ عام 2014 فى محاولة لحل النزاع الذى لقى فيه حوالى 10 الاف شخص مصرعهم فى شرق أوكرانيا.
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