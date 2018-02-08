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الخميس، 08 فبراير 2018 09:35 م
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ألمانيا تستضيف مركز قيادة جديد للناتو بإقليم شمال الراين

الخميس، 08 فبراير 2018 09:25 م
ألمانيا تستضيف مركز قيادة جديد للناتو بإقليم شمال الراين المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل


برلين (أ ش أ)
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وافقت الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسى "ناتو" على عرض وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين بإنشاء مركز تخطيط وتحكم جديد للناتو قرب مدينة بون بإقليم شمال الراين - وستفاليا ضمن خطط تعزيز تواجد الحلف فى أوروبا.

وذكرت الإذاعة الألمانية "دويتش فيله" فى تقرير لها على موقعها الإلكترونى أن وزارة الدفاع الألمانية رفضت تأكيد المعلومة لكنها أشارت إلى أن التشييد المحتمل لمركز قيادة لدعم الناتو بالفعل جزء من الخطط الحالية للحلف، ونظرا لأن لموقع ألمانيا الجيوغرافى وأهميتها فى الحلف من الطبيعى أن يتم اعتبارها كمضيف للمركز.

وأشارت الإذاعة إلى أن مركز القيادة الجديد يهدف إلى تسريع نقل الجنود والمعدات عبر أوروبا، لافتة إلى أنه رغم موافقة الدول الأعضاء بالحلف على مقترح وزيرة الدفاع الألمانية فإن القرار الأخير سيكون فى قمة وزراء دفاع دول الناتو الأسبوع المقبل.

ولفتت إلى أن مقر قيادة جديد آخر للناتو سيكون فى الولايات المتحدة ويحمل مهمة تأمين الطرق الجوى والبحرية بين أمريكا الشمالية وأوروبا.

وقالت الإذاعة إن المركز الجديد سيعمل به بضع مئات من الأشخاص ولن يتم دمجه فى هيكل قيادة الناتو كما سيستخدم لمقر إجراء تدريبات للقوات، لافتة إلى أن مكانه بمنطقة كولونيا-بون مناسب نظرا لأن قيادة القوات المتحدة بالجيش الألمانى تقع هناك.

ونقلت عن محلل الناتو بالمجلس الألمانى للعلاقات الخارجية كريستيان مولينج إن بناء المركز فى ألمانيا هو "بادرة سياسية تظهر أن الالتزام الذى قطعته ألمانيا على نفسها سيتم تنفيذه.

وأوضح مولينج أن عدم دمج المركز الجديد ضمن هيكل قيادة الناتو يعنى أنه يمكن استخدامه فى مهمات الجيش الألمانى أيضا، مشيرا إلى توقعه بأن تكون القوة الأساسية للمركز من الجنود الألمان لكن بالفعل هناك خطط بتنفيذ مهمات من قوات متعددة الجنسيات.

 


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