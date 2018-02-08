أعضاء النيابة يختتمون دورة تدريبية للإشراف على الانتخابات الرئاسية





كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

تنتهى، اليوم الخميس، الدورة التدريبية التى عقدتها الهيئة الوطنية للانتخابات لأعضاء النيابة العامة الذين يشاركون للمرة الأولى فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

كانت الهيئة الوطنية قد عقدت الاثنين الماضى دورة تدريبية لـ1200 عضو بالنيابة العامة بمركز البحوث الجنائية، التابع للنيابة العامة، وكذلك مركز الدراسات القضائية لتدريب الأعضاء الجدد، الذى لم يسبق لهم الإشراف على الانتخابات.

وتضمنت الدورة التدريبية إطلاع أعضاء النيابة على كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية، وفى مقدمتها القوانين المنظمة لها كقانون الانتخابات الرئاسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة المنوط بها إدرة أى انتخابات تجرى فى مصر ، بالإضافة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ويشرف على الانتخابات من 16 إلى 17 ألف قاضى، يعاونهم حوالى 120 ألف موظف من الجهاز الإدارى للدولة، حيث يشرفون على الانتخابات التى تجرى داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل.