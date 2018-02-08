أسعار النفط اليوم الخميس 8-2-2018.. وبرنت يسجل 65.51 دولار للبرميل





كتب أحمد أبو حجر

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس 8-2-2018، حيث بلغت العقود الآجلة لخام برنت 65.51 دولار للبرميل دون تغير يذكر عن سعر الإغلاق السابق، ومرتفعة من أدنى مستوى فى 2018 البالغ 65.12 دولار للبرميل، والذى سجلته فى وقت سابق من الجلسة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 61.73 دولار للبرميل بانخفاض ثلاثة سنتات عن سعر آخر تسوية، لكنها تعافت من أدنى مستوى فى الجلسة البالغ 61.33 دولار للبرميل.

واردات الصين القياسية تدعم الأسعار

ويأتى استقرار أسعار النفط ليتعافى بشكل كبير من الخسائر التى تكبدتها فى وقت سابق يوم الخميس فى الوقت الذى وازن فيه توقف خط أنابيب فى بحر الشمال و واردات خام قياسية للصين أثر ارتفاع الإنتاج الأمريكى والذى تخطى 10ملايين برميل يوميا.

وتلقى النفط دعما يوم الخميس من ثانى توقف فى عدة أشهر لشبكة خطوط الأنابيب فورتيس البالغة طاقتها 450 ألف برميل يوميا وهى الأكبر فى بريطانيا وتورد معظم الخام الذى يدعم عقود برنت لكن شركة إينيوس المشغلة لخط الأنابيب قالت إن من المرجح استئناف تشغيل الخط يوم الخميس، وقدمت الواردات الصينية القياسية من الخام فى يناير والتى بلغت نحو 9.57 مليون برميل يوميا أيضا الدعم للأسعار.

لكن زيادة إنتاج الخام الأمريكى الذى تجاوز 10 ملايين برميل يوميا الأسبوع الماضى إلى 10.25 مليون برميل يوميا تلقى بظلالها على أسواق النفط العالمية.

صعود أرباح توتال 2017

وعلى جانب أخر ارتفع صافى الربح المعدل لشركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط والغاز 28 % فى 2017 إلى 10.6 مليار دولار مما مكنها من الإعلان عن خطط لمكافأة المساهمين عبر زيادة التوزيعات وإعادة شراء أسهم.

وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذى للشركة إن النتائج القوية جاءت مدفوعة بنمو الإنتاج الذى زاد 5% فى 2017.وقال بويان للصحفيين ”نتائجنا طيبة ونظل على القمة“.وأضاف أن توتال تخطط لإجراء استحواذات بنحو مليارى دولار فى 2018 وأن الشركة ستعود إلى وضعها الطبيعى فيما يتعلق بالتوظيف بعد تجميد التعيينات لثلاث سنوات.

وزاد صافى ربح توتال فى الربع الأخير من 2017 بنسبة 19 % إلى 2.9 مليار دولار مقارنة مع متوسط توقعات المحللين البالغ 2.8 مليار دولار. وبلغ إنتاج النفط 2.613 مليون برميل من المكافئ النفطى يوميا مقارنة مع متوسط التوقعات البالغ 2.649 مليون برميل يوميا.