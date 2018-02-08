أسعار الذهب اليوم الخميس 8-2-2018 فى مصر وتراجع كافة الأعيرة 6 جنيهات





كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 8-2-2018 لليوم الثانى على التوالى بقيمة 6 جنيهات ليصبح إجمالى التراجع 11 جنيها على مدار يومين، بعد أن تراجع 5 جنيهات أمس.

وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا فى سوق الصوغة المصرى 645 جنيها للجرام، مع تفاؤل للتجار بإمكانية انتعاش حركة المبيعات حال استمرار التراجع، بعد أن شهد السوق شبه توقف لعمليات البيع نتيجة تخطي الذهب سعب 660 جنيها للجرام ووصوله لأعلي نقطة سعرية في التاريخ.





وأصبحت أسعار الذهب اليوم الخميس كالتالى:

عيار 18 : 552 جنيه

عيار 21 : 645 جنيه

عيار 24 : 737 جنيه

الجنيه الذهب : 5160 جنيه

الأوقية : 1313 دولار

وقال ايهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، إن السعر الذى سجله الذهب اليوم هو الأقل خلال شهر من الآن فى ظل تحسن للأداء الدولار أمام العملات الأخرى الأمر الذي سبب تراجع المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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