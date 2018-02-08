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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 2018 - 2 - 8

الخميس، 08 فبراير 2018 10:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 2018 - 2 - 8 البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 8-2-2018.

 

البورصة توقف التداول على 16 سهم

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الدولية للمحاصيل الزراعية، ابن سينا فارما، شمال الصعيد والإنتاج الزراعى-نيوداب، العبور للاستثمار العقارى، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، أوراسكوم للتنمية مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية. 

 

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه

 

دفعت ضغوط مبيعات المؤسسات المصرية إلى تراجع كل مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 852.500 مليار جنيه.
 
وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة 1.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 55.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 24.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 59 ألف جنيه، 54.8 مليون جنيه، 29.8 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 14921 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.20% عند مستوى 2647 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 14704 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 848 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 500 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 94 شركة، ولم تتغير 27 شركة.
 
 
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 35.74 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%
 
- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 0.80 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.59%
 
- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب بسعر إغلاق 6.12 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.32%
 
-  ابن سينا فارما بسعر إغلاق 11.13 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.74%
 
- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.28 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.54%
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 30.35 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%
 
-  مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 20.50 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.97%
 
 - الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.21 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.44%
 
- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.30 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.25%
 
-  مصر أبو ظبى الإسلامى - مصر بسعر  إغلاق 15.03 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.59%
 
 

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