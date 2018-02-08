أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 8-2-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 8-2-2018، وجاءت أبرزها تراجع كافة مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 852.500 مليار جنيه.

البورصة توقف التداول على 16 سهم قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الدولية للمحاصيل الزراعية، ابن سينا فارما، شمال الصعيد والإنتاج الزراعى-نيوداب، العبور للاستثمار العقارى، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، أوراسكوم للتنمية مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.



البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه دفعت ضغوط مبيعات المؤسسات المصرية إلى تراجع كل مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 852.500 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة 1.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 55.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 24.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 59 ألف جنيه، 54.8 مليون جنيه، 29.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 14921 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.20% عند مستوى 2647 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 14704 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 848 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2025 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 500 نقطة.

وارتفعت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 94 شركة، ولم تتغير 27 شركة.



فاروس يرجح انتهاء حركة التصحيح رجح بنك الاستثمار فاروس، انتهاء حركة التصحيح الهابطة للمؤشر الرئيسى للبورصة، واستعداده لاستئناف اتجاهه الصاعد على المدى القصير. رجح بنك الاستثمار فاروس، انتهاء حركة التصحيح الهابطة للمؤشر الرئيسى للبورصة، واستعداده لاستئناف اتجاهه الصاعد على المدى القصير.

وأبقى فاروس، فى بيان للبورصة، على توصياته بالشراء على المدى القصير مادام أقل مستوى مسجل فى جلستى التداول الماضيتين ظل قائما عند 14450 نقطة تقريباً، ويعادلها 830 نقطة على مؤشر إيجى إكس 70.

وأوصى فاروس، المتعاملين بالبورصة بوضع أوامر حماية الأرباح أسفل المستويات السابقة، منوها إلى أن إعادة اختبار أعلى قمة على الإطلاق والتى تم تسجيلها خلال الشهر الماضى عند 15472 نقطة يبدو سيناريو طبيعياً.

وأوضح فاروس، بشأن رؤيته الفنية، أن مؤشر إيجى إكس 30 شهد هيئة فنية إيجابية تعرف باسم "نموذج الجزيرة الانعكاسية"، وهو عبارة عن 3 شمعات وفجوتين متداخلتين، مضيفا "فى البداية جاءت فجوة متجهة لأسفل بين قاع الشمعة الأولى وقمة الشمعة الثانية، وبعد ذلك رصدت فجوة متجهة لأعلى بين قمة الشمعة الثانية وقاع الشمعة الثالثة".