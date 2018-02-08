آليات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل فى أراضى الفلسطينيين جنوب قطاع غزة

آليات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل فى أراضى الفلسطينيين جنوب قطاع غزةالخميس، 08 فبراير 2018 09:03 ص
قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، فى أراضى المواطنين الفلسطينيين الزراعية شرق بلدة القرارة، شمال شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار، وتجريف.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة تزيد على 150 مترا فى أراضى المواطنين الزراعية شرق بلدة القرارة مع تحليق لطائرات استطلاع فى أجواء المنطقة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف فى أراضى المواطنين الحدودية، ووضعت سواتر ترابية فى المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار.
وتتعمد آليات الاحتلال التوغل بين الحين والأخر فى أراضى المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.
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