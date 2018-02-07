3 آلاف سائح يصلون المدن السياحية المصرية على متن 34 رحلة

3 آلاف سائح يصلون المدن السياحية المصرية على متن 34 رحلةالأربعاء، 07 فبراير 2018 10:54 م
فوج سياحى - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال ال24 ساعة الماضية انطلاق 26 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران إلى المدن السياحية المصرية لنقل 3 آلاف و254 سائح لقضاء إجازاتهم.
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.
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