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3 آلاف سائح يصلون المدن السياحية المصرية على متن 34 رحلة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 10:54 م
3 آلاف سائح يصلون المدن السياحية المصرية على متن 34 رحلة فوج سياحى - أرشيفية


كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال ال24 ساعة الماضية انطلاق 26 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران إلى المدن السياحية المصرية لنقل 3 آلاف و254 سائح  لقضاء إجازاتهم. 
 
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم. 
 
 
 

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مطار القاهرة

المدن السياحية

ابو سمبل

العلاقات العامة

مصر للطيران

شرم الشيخ

الغردقة



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