25 فائزا فى المرحلة الأولى لمسابقة "كأس العالم" من المصرية للاتصالات





كتبت: هبة السيد

أقامت الشركة المصرية للاتصالات WE – أول مشغل اتصالات مصرى متكامل- حفل لتوزيع جوائز الفائزين بمسابقة "كأس العالم"، والتي أطلقتها الشركة مؤخرا، وتتيح فرصة السفر لعملائها لمساندة وتشجيع المنتخب الوطنى خلال مشواره في كأس العالم روسيا -2018، إلى جانب العديد من الجوائز والمفاجأت الآخرى، وتتم تلك المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى.



الفائزين فى مسابقة كاس العالم

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار رعاية المصرية للاتصالات للمنتخب القومى خاصة بعد تأهله إلى مونديال كأس العالم 2018، حيث يتضمن برنامج المسابقة حصول عملاء WE على نقطة مقابل كل جنيه نظير شحن الموبايل أوسداد كل من فواتير الإنترنت أو التليفون الأرضى أو الاشترك في الخدمات المختلفة التي تقدمها الشركة، وتزداد فرص العميل في الفوز كلما زادت عدد النقاط.

وتستمر تلك المسابقة حتى نهاية شهر فبراير الجارى، ويتم الاعلان عن اسماء 5 فائزين اسبوعيا، ويحصل الفائز الأول من كل أسبوع على رحلة لحضور مباريات المنتخب المصرى في كأس العالم ، ويحصل الفائزون الآخرون على أجهزة محمول، واحتفالا من الشركة بأول مليون عميل بشبكة المحمول، تم إضافة 100 نقطة هدية من الشركة في رصيدهم، وخلال المرحلة الاولى تم اختيار 25 فائز ، وسيتم الاعلان عن الفائزين في المرحلة الثانية خلال شهر مارس المقبل.

وفاز برحلة السفر إلى روسيا كلا من اسامة طه عبدالعال "محافظة السويس"، همام ضرار محمود "محافظة المنيا" ، محمد جلال أحمد "محافظة البحيرة" ، طارق محمد أحمد "محافظة الجيزة"، وائل عبدالعزيز متولى "محافظة القاهرة"، بينما فاز 20 عميل بأجهزة محمول.

وقال المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات" تحرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات والعروض لعملائها، والتواجد بجانبهم في كافة اهتمامتهم، وذلك بما يتماشى مع ريادتها داخل سوق الاتصالات المصرى، وجاءت مسابقة كأس العالم حرصا منا على مساندة المنتخب المصري خلال مشواره في كأس العالم خاصة كون المصرية للاتصالات هي الراعي المصرى للمنتخب القومى".