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الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:18 ص
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15 مليار دولار قيمة صادرات الأسلحة الروسية خلال 2017

الأربعاء، 07 فبراير 2018 09:12 ص
15 مليار دولار قيمة صادرات الأسلحة الروسية خلال 2017 أسلحة الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية


موسكو(أ ش أ)
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أعلن مساعد الرئيس الروسى لشئون التعاون التقنى العسكرى فلاديمير كوجين أن قيمة صادرات الأسلحة الروسية لعام 2017 قد تجاوزت الـ15 مليار دولار.

وقال كوجين ـ فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأربعاء، إن التقديرات الأولية تشير إلى إتمام برنامج التوريدات لعام 2017، إذ بلغت قيمة صادرات روسيا من السلاح للعام الماضى أكثر من 15 مليار دولار،مضيفا أن الطلب على السلاح الروسى مستمر، ولم نسجل أى تراجع على هذا الصعيد.

وأشار المسئول الروسى إلى حدوث تغيرات ملموسة فى التوزيع الجغرافى لشركاء روسيا المحتملين فى مجال التعاون العسكرى التقني.

وأوضح أن موسكو وأنقرة تبحثان توسيع صفقة صواريخ "إس 400" لتشمل التعاون فى تكنولوجيا هذه الصواريخ، مضيفا أن المرحلة الراهنة من التعاون بين الجانبين لا تقتصر على تزويد الجانب التركى بهذه الصواريخ، بل تشمل تدريب عدد كبير من عسكرييه وخبرائه على التعامل مع هذه المنظومة، وإنشاء ورش صيانة وخدمة لهذه الصواريخ.


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