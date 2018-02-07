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13 مدرسة دخلت الخدمة بالفصل الدراسى الثانى فى الأقصر.. تعرف عليها

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:00 ص
13 مدرسة دخلت الخدمة بالفصل الدراسى الثانى فى الأقصر.. تعرف عليها مدرسة أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت محافظة الأقصر خلال الأسبوع الجارى دخول عدد من المدارس الجديدة بمختلف مدن المحافظة للخدمة، رسميا لحل أزمات كثافة الطلاب، وكذلك نقص المدارس فى قرى ونجوع بمدن الجنوب، وذلك حسبما أكد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى خدمة للقراء أسماء المدارس التى دخلت الخدمة رسمياً بالفصل الدراسى الثانى ومدرسة وحيدة ينتظر بدء الدراسة داخلها يوم 10 فبراير الجارى:-

1- مدرسة التحرير الابتدائية بمدينة الطود دخلت الخدمة الفصل الدراسى الثانى
 

2- مدرسة نجع الدار للتعليم الأساسى تم إضافة جناح توسع بها لاستيعاب جميع الطلاب

3- مدرسة كومير للتعليم الأساسى بإدارة إسنا دخلت الخدمة رسمياً
 

4- مدرسة جزيرة راجح الابتدائية دخلت الخدمة رسمياً

5- مدرسة القرايا الابتدائية دخلت الخدمة رسمياً
 

6- مدرسة السريب الإعدادية دخلت الخدمة رسمياً

7- مدرسة عمر بن الخطاب بالشغب دخلت الخدمة رسمياً
 

8- مدرسة الفرشوطى تعليم أساسى دخلت الخدمة رسمياً

9- مدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية دخلت الخدمة رسمياً
 

10- مدرسة سعد زغلول التجريبية دخلت الخدمة رسمياً

11- مدرسة الشهيد سيد نور الثانوية بإدارة القرنة التعليمية دخلت الخدمة رسمياً
 

12- مدرسة الإعدادية الثانوية بنات بإدارة الأقصر دخلت الخدمة رسمياً

13- مدرسة النيل الدولية بمدينة طيبة "رياض أطفال" فى 10 فبراير الجارى

 


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