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12 فبراير.. دورة تدريبية حول إصلاح منظومة التجارة الخارجية

الأربعاء، 07 فبراير 2018 02:00 ص
12 فبراير.. دورة تدريبية حول إصلاح منظومة التجارة الخارجية شرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات


كتب – إسلام سعيد
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تنظم هيئة تنمية الصادرات دورة تدريبية حول الإصلاحية فى مجال تيسير التجارة الخارجية وتحفيز الصادرات المصرية يوم 12 فبراير الجارى، بالتنسيق مع مجلس تسيير المنظومة القومية للتجارة المصرية EgyTrade

وأعلنت هيئة تنمية الصادرات، أنها جهزت برامج دعم جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة فى المعارض الخارجية، وكذلك عمل خريطة لبرامج دعم المشاركة فى المعارض الخارجية بالنسبة للأسواق الجديدة، على أن يكون الدعم الجديد لمعارض الأسواق الجديدة يتراوح ما بين 40-60%.

وكشفت شرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة وضعت نسب جديدة لدعم المعارض الخارجية بالنسبة للأسواق الجديدة وتصل نسب الدعم من 40 إلى 60% مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها دعم خاص وذلك لأن ميزانية تلك الشركات لا تتحمل نفقات المعارض الخارجية.

 


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شرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات



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