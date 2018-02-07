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وكيل "تضامن الغربية" تترأس قرعة ممثلى الإشراف على الحج من الإدارات التابعة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 08:23 م
وكيل "تضامن الغربية" تترأس قرعة ممثلى الإشراف على الحج من الإدارات التابعة تغريد عوارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية


الغربية - محمد طارق
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أجرت قامت تغريد عوارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، قرعة ممثلى الإشراف على الحج بالمحافظة، وذلك لاختيار 6 من بين المتقدمين للإشراف على الحج، وذلك فى حضور كلا من وسعيد الشاذلى رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات، وأميمة الشرقاوى مدير إدارة الجمعيات، وإبراهيم النجار مدير إدارة الأمن، والدكتور خالد أبو المجد مدير إدارة النظم والمعلومات ومسئول العلاقات العامة .

وكان إجمالى عدد المتقدمين بأوراق مكتملة ولا توجد لديهم أى موانع 18 من الإدارات الفنية، وعدد 10 من الإدارات الاجتماعية، وعدد 20 من الوحدات الاجتماعية، وقد تم إجراء القرعة العلنية بقاعة الشبان المسلمين، وأسفرت القرعة عن فوز 6 من إجمالى المتقدمين.

يأتى ذلك بتوجيهات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعمل قرعة الإشراف لممثلى الجهات الإدارية لحج الجمعيات الأهلية.


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