وكيل الصحة بالإسكندرية يشكل لجانا لمتابعة صيانة المصاعد والأجهزة

الاسكندرية جاكلين منير

أمر الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بتشكيل لجنة مركزية بمديرية الشئون الصحية برئاسة مدير عام الطب العلاجى لمتابعة صيانة المصاعد بكافة المنشآت التابعة للمديرية، وكذلك شبكات الغازات والحريق وأحمال الكهرباء، والأجهزة الطبية المختلفة.

وأشار بيان صادر منذ قليل إلى أنه جاء فى الأمر المكتبى الذى أصدره وكيل الوزارة برقم (2) لسنة 2018 أن تضم تلك اللجنة فى عضويتها كل من مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الورش ومساعد مدير الطب العلاجى للتطوير والمتابعة وأحد فنى الأجهزة الطبية ومفتش مالى وإدارى، على أن تختص تلك اللجنة بمتابعة وعمل صيانة للمصاعد بالمستشفيات وكافة المنشآت التابعة للمديرية مع عمل تقرير دورى عن حالة المصاعد من ناحية السلامة والأمان ومدى احتياجها للصيانة وكذلك تكليف المختصين بعمل المقايسات اللازمة لصيانة المصاعد.

وأضاف الأمر المكتبى المشار إليه إلى مهام تلك اللجنة اختصاصات مماثلة بالنسبة لكافة للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفيات والوحدات مثل شبكة الغازات وشبكة الحريق وأحمال الكهرباء وأجهزة التنفس الصناعى والتخدير والأشعة.

كما نص الأمر المكتبى على تشكيل لجان مماثلة بجميع المنشآت التابعة للمديرية بنفس الاختصاصات وترفع تقاريرها إلى اللجنة المركزية بالمديرية.