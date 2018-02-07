وقف 6 موظفين بكفر الشيخ والتحقيق معهم لعدم تنفيذ 18 ألفا و531 قرار إزالة





كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وقف 6 موظفين بمجلس مدينة مطوبس ، وبالوحدة المحلية لقرية البرنمبال عن العمل ، وإحالتهم للنيابة الإدارية ،لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية تجاه مخالفات ارتكبها عدد من المواطنين، وعدم تنفيذ 18 ألفا و531 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية مما ترتب عليه تطور مخالفات أعمال البناء على الأراضى الزراعية الصادر لها القرارات بمطوبس، وتبين احتفاظ أحد الموظفين في منزله.

قال اللواء عصام رصاص رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، إنه ترأس لجنة للتفتيش المفاجئ بالوحدة المحلية لقرية البرنمبال للتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة ، وتبين له وجود 1588 قرار إزالة لدى مسئول الإزالات بمنزله والسجلات الخاصة بهم .

كما تبين وجود 266 قرار إيقاف لمخالفات مبانى على أرض زراعية لم يتم اتخاذ إجراء بشأن البعض منها ،واتخاذ إجراء صورى فى البعص الآخر ، كما تبين عدم اتخاذ مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة مطويس، ومسئولة حفظ المحاضر بمجلس المدينة ،ورئيس قسم التنظيم بالإدارة الهندسية، الإجراءات القانونية فى 18 محضرا لمخالفات مبانى على أرض زراعية بدون ترخيص ،و16 محضرا لمخالفات مبانى صدر لها قرارات إيقاف، ولم يحرر لها محاضر مخالفة طبقا للقانون 119 لسنة 2008، و 34 محضرا لمخالفة مبانى، لم تخطر بها التأمينات الاجتماعية لتحصيل قيمة الرسوم والاشتراكات المقررة قانونا مما تسبب إهدار المال العام، بالإضافة إلى 8 محاضر مخالفات مبانى مرفق بها خطابات موجهة إلى مركز شرطة مطوبس وخطابات موجهة إلى التأمينات الاجتماعية ولم يتم إرسالها الجهات المذكورة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال رصاص، إنه عرض المذكرتين على المحافظ فقرر إيقافهم عن العمل وإحالتهم وجميع الأوراق والمستندات للنيابة الإدارية لإعمال شئونها وإجراء التحقيقات لما نسب إليهم من مخالفات من إهمال فى مهام أعمالهم الوظيفية مما ترتب عليه تطور مخالفات أعمال البناء على الأراضى الزراعية الصادر لها القرارات .