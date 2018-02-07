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الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:49 م
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وفد من الكلية الحربية يهنئ قيادات أكاديمية الشرطة بعيدهم الـ66

الأربعاء، 07 فبراير 2018 03:03 م
وفد من الكلية الحربية يهنئ قيادات أكاديمية الشرطة بعيدهم الـ66 أكاديمية الشرطة


كتب محمود عبد الراضى
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استقبلت أكاديمية الشرطة، وفداً من قيادات الكلية الحربية، برئاسة اللواء أ.ح جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة أعياد الشرطة، وكان فى استقبالهم اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، ومديرو كيانات الأكاديمية.

وأبدى رئيس الأكاديمية ترحيبه بوفد الكلية الحربية، ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، ومدى اهتمام بتكثيف الزيارات المتبادلة والتنوع فى المشاركات البناءة والهادفة بين طلبة الكلية الحربية وطلبة كلية الشرطة فى مناخ من التقارب والتلاحم وتبادل الخبرات والمعارف .

وأعرب رئيس أكاديمية الشرطة، عن تقديره لتلك الزيارة التى تؤكد روح التآخى والود ومتانة جسور الترابط والتعاون بين أكاديمية الشرطة والكلية الحربية فى كافة المجالات التدريبية والتعليمية والرياضية والتثقيفية.

من جانبه، أكد اللواء أ.ح جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية، حرص الكلية على هذه الزيارة وتقديم التهنئة تقديراً لدور رجال الشرطة الوطنى وإخلاصهم فى حمل رسالة الأمن لجموع الشعب المصرى.

 


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