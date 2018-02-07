وفاة متهم بقضية مخدرات بعد نقله من قسم شرطة الجيزة إلى المستشفى





كتب بهجت أبو ضيف

أصيب متهم بقسم شرطة الجيزة، بحالة إعياء وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد بوفاة متهم بعد نقله من حجز قسم شرطة الجيزة إلى المستشفى.



وكشفت التحريات، أن المتهم محبوس على ذمة قضية مخدرات وسلاح، وأصيب بحالة إعياء وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.