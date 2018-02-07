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وصول 78 فلسطينيا للأراضى المصرية قادمين من غزة

الأربعاء، 07 فبراير 2018 11:27 م
وصول 78 فلسطينيا للأراضى المصرية قادمين من غزة معبر رفح


شمال سيناء ـ محمد حسين
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وصل للجانب المصرى من معبر رفح، اليوم قادمين من قطاع غزة 78 مساف فلسطينى فى اليوم الأول لتشغيل  المعبر.
 
وقال مصدر فى معبر رفح لـ " اليوم السابع"، ان المسافرين الفلسطينيين بينهم 8 مرضى تم نقلهم فى سيارت اسعاف من الجانب المصرى لمعبر رفح لمستشفيات فى القاهرة مقررا علاجهم فيها.
 
واشار المصدر إلى أنه مقررا استئناف تشغيل المعبر بين مصر وغزة غدا الخميس وبعد غدا الجمعة امام حركة عبور المسافرين بين مصر وقطاع غزة.
 
  

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